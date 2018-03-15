архимед Re: Если нет разницы, зачем платить больше? #19







Отправлено: - 13:42 Сейчас легкового транспорта стало намного больше, чем было 10-20 лет назад. Нишу по перевозке граждан заняли таксисты как легальные, так и нелегальные! Сейчас почти все население мобильное, остались без личного транспорта только домохозяйки и некоторые граждане, не умеющие рисковать, т.е. брать кредиты! Значит, объем перевозки пассажиров автобусами уменьшился в области, поэтому горе бизнесмены свою цель-обогащение за счет народа продавливают через акимов всех уровней, которые слабые и готовы им помочь во всем "ради блага народа". Раньше этих горе бизнесменов устраивало и 20 тенге, а сейчас "аппетит" разыгрался в силу коррупционных составляющих среди госчиновников, которым отсидка не страшна, а штрафы тем более! Вот вам и причины просьб горе бизнесменов, которые твердят перед народом, что им лучше закрыть этот бизнес, чем тратиться на перевозку народа! Господа перевозка народа, это бизнес и народу решать на чем ему ездить и за сколько! Бизнес-это риск, и в рыночную экономику это самый главный принцип самосохранения! Ты либо пан, либо пропал! А решать свое обогащение через чиновников, это означает союз против населения, которому "платят" примерно по 70 штук в месяц!