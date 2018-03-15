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§ NG.kz
Казахстан сохранил свою позицию в рейтинге самых счастливых стран мира
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31826
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В список вошли 156 стран, самой счастливой из которых в этом году признана Финляндия. Второе место в рейтинге заняла Норвегия, которая была прошлогодним лидером. На третьем месте – Дания.



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§ лимон
Re: Казахстан сохранил свою позицию в рейтинге самых счастливых...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 646
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.03.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прямо слезы счастья навернулись :lol:
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* drakon
Re: Казахстан сохранил свою позицию в рейтинге самых счастливых...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13541
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.03.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интеоесно,что не хватает Казахстану?
Чтобы стать самой - счастливой Страной?... :lol: :lol: :lol:
Профайл

пэтриот
Re: Казахстан сохранил свою позицию в рейтинге самых счастливых...




Отправлено: 15.03.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В разрезе стран СНГ самой счастливой страной можно считать Узбекистан, который разместился на 44-й строке, поднявшись с 47-го.

Все правда , 100-150 баксов зарплата ,семьи большие и сами дружелюбные. У нас я такого не видел . Поеду еще , осенью (картины,гончарные изделия хотел домой - родственники ,,реквизировали,,. Придется второй раз покупать). Язык немного выучил , а то в первое время ,,на пальцах,,.

Хохол
Re: Казахстан сохранил свою позицию в рейтинге самых счастливых...




Отправлено: 15.03.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Интеоесно,что не хватает Казахстану?
Чтобы стать самой - счастливой Страной?.

Вас , которые убежали от своего счастья .

§ аргентина -ямайка
Re: Казахстан сохранил свою позицию в рейтинге самых счастливых...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 15.03.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по данным ВОЗ на каком месте Казахстан по кол-ву самоубийств ?
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Счастливый
Re: Казахстан сохранил свою позицию в рейтинге самых счастливых...




Отправлено: 15.03.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
А по данным ВОЗ на каком месте Казахстан по кол-ву самоубийств ?

Так это от счастья. :lol:

* Victor Yang
Re: Казахстан сохранил свою позицию в рейтинге самых счастливых...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10439
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.03.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Язык немного выучил , а то в первое время ,,на пальцах,,.

Как-то в Москве, к моему спутнику-казаху подошёл азиат и стал разговаривать с ним. Мой спутник что-то отвечал, поговорили - разошлись. Я спрашиваю - что, тоже казах? - Не, говорит, узбек. Вот если сравнить казахский с русским, то узбекский будет как украинский - смешной такой язык.
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Уася
Re: Казахстан сохранил свою позицию в рейтинге самых счастливых...




Отправлено: 15.03.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с чего они делают вывод? У меня лично никто не спрашивал про счастье. Улыбнуло то что Азербайджан и Гонконг менее счастливы чем мы)))

* drakon
Re: Казахстан сохранил свою позицию в рейтинге самых счастливых...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13541
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.03.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Вас , которые убежали от своего счастья .

Хохол,радуйся. Я кусок счастья Своего,
тебе оставил... :lol: :lol:
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ваще
Re: Казахстан сохранил свою позицию в рейтинге самых счастливых...




Отправлено: 15.03.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с Комитетом национальной безопасности пресечена преступная деятельность должностных лиц ДВД Акмолинской области, покровительствовавших незаконной добыче золотосодержащей руды из шахт рудника АО ГМК «Казахалтын»,//В преступную группу входили заместитель начальника УВД города Степногорска Дюсембаев Т.Д., начальник отдела полиции поселка Аксу Бибатыров С.Н., начальник отдела полиции поселка Бестобе Айнагельдинов Д.К., оперуполномоченные УВД Степногорска Жекибаев А. и Кулушев А.Б., а также приверженцы нетрадиционных религиозных течений, сообщили в пресс-службе Агентства по делам госслужбы.
В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 23 млн тенге, огнестрельное оружие, взрывные устройства, россыпное и гранулированное золото.//

вот оно "счастье". вот они пенсии. зарплаты учителей, врачей.
каждый день, каждый день.
чисто казахстанские фамилии. коррупционеров.
в отличие от фамилий кто прославил Казахстан на зимней олимпиаде.

Серж
Re: Казахстан сохранил свою позицию в рейтинге самых счастливых...




Отправлено: 15.03.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное в КЗ опрашивали бюджетников ,да их детей. Заявлено.что в Казахстане средняя зарплата 150 тыс.тенге,я ,что то пропустил?

§ Икар
Re: Казахстан сохранил свою позицию в рейтинге самых счастливых...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4529
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 15.03.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Вас , которые убежали от своего счастья .

Так это, чтоб вам его больше досталось и вы еще счастливее были, с нами им делиться же не пришлось ))) :lol: :lol: :lol:
Профайл

ваще
Re: Казахстан сохранил свою позицию в рейтинге самых счастливых...




Отправлено: 15.03.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
Заявлено.что в Казахстане средняя зарплата 150 тыс.тенге,я ,что то пропустил?


это неправда. правда тут

/ Средняя зарплата в Казахстане в декабре 2017 года составила 168 220 тенге. Такие данные приводит пресс-служба Министерства национальной экономики РК.///
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