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§ NG.kz
Едут новоселы по земле целинной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31826
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На уходящей неделе большая команда наших акимов сельских округов вернулась из Алматинской области. Ездили на ярмарку вакансий, которая была организована для их встреч с потенциальными переселенцами. В феврале такое же мероприятие прошло в Мангистауской области, в апреле ярмарки состоятся еще в трех южных регионах РК.
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ваще
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 14:14
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
работа?
о чем вы? я по программе.
программа выполнена.

А живут они по твоему на что?
Святым духом питаются?
Ты болен?
Цитата:
Все просто:
Кочевой образ жизни исчерпал себя

На заметку очередному незнайке: южане никогда кочевниками и не были. Они города строили когда городов еще на Руси ни одного города не было.
Южане - оседлые (внезапно!) земледельцы (не менее внезапно!) и ремесленники (еще более внезапно!).

§ Икар
Re: Едут новоселы по земле целинной
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4529
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 15.03.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Цитата:
Хохол:
Кто должен восполнять убывающее население на северных территориях ? Узбеки , таджики и китайцы , как в России ?

БГГ.
Уел так уел ))))))))))))))))

С чего это вдруг УЕЛ? Таджики и прочие, про кого хохол пишет - сами рвутся, а тут деньги дают и еще типа уговаривают....

Цитата:
Бывалый:
С чего вдруг?
Живут же, как видишь.

Статью читай, срок договора закончится, и свалят возможно в кОстанай, будет хохлу прививки делать, Даже им пришлым нету работы.... Этим все сказано... ;-)

[Исправлено: Икар, 15.03.2018 - 14:21]
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45
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В чем тупизна решения проблемы кадрового голода на селе?

В том , что: 1. Там нет работы. (совхозы развалили. остались тоо-шки) 2. "Оптимизировали" фермы, школы. больницы, клубы, дома культуры, дет сады. ясли. 3. Родители вынуждены переезжать в город ради детей и потому что в городе худо бедно есть какая та надежда на медпомощь. Те кто остались выживают только за счет подсобного хозяйства. Пашут от зари до зари. 4. Тоошки имеют старые сельхозмашины, технология земледелия допотопная,

ваще
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты болен?


рассмешил в очередной раз. я то здоров.
а ты , с твоих слов, перенес семь операций, полгода лежал в больнице,
это только за последние пять лет.
каждый день ходишь в поликлиннику.
у тебя какая группа?

* Victor Yang
Re: Едут новоселы по земле целинной
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10439
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.03.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
подьемные получили, жилье оплачивают, можно лежать на диване. работа?
о чем вы? я по программе.

Цитата:
Переселенцу полагается финансовая помощь от государства - 35 МРП на каждого члена семьи единовременно, чтобы компенсировать затраты на переезд, а также средства на аренду жилья от 15 до 30 МРП ежемесячно в зависимости от состава семьи и от того, едет ли он в город или в сельскую местность.
.
35 МРП - это 84175 тенге на человека при прожиточном минимуме 28500. А ещё одежду купить по сезону, бытовую химию, ещё что-то. Семья из 3 человек получит 252525 тенге - на эти деньги особо не "полежишь на диване", даже если аренду жилья год будет оплачивать государство - у нас не Германия. Я вообще удивляюсь что едут.
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Все просто
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Южане - оседлые (внезапно!) земледельцы (не менее внезапно!) и ремесленники (еще более внезапно!).

Умник, внезапно для тебя - при каких климатических условиях, они такие спецы?
Мину 30, и рисковая зона земледелия, плюс инфроструктуры никакой. Это тебе не яблочки с арбузиками выращивать. Жизнь прожил, а простых вещей не знаешь, стыдно.

Гость
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 14:33
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
35 МРП - это 84175 тенге на человека при прожиточном минимуме 28500. А ещё одежду купить по сезону, бытовую химию, ещё что-то. Семья из 3 человек получит 252525 тенге - на эти деньги особо не "полежишь на диване", даже если аренду жилья год будет оплачивать государство -


хочу переселиться на юг. пусть приоденут меня, костюм, галстук, обувь приличную,
ну нижнее белье понятно, пармюм обязателен , шляпа. очки.
да смартфон конечно. телик. стиралку. пылесос. зубную пасту понятно, шампунь.
...еще что-то---
да денег конечно, жить то надо. гостиница . простой номер.
поживу месяца три, пузо почему, потом домой.
получится, нет?

Номад
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я наоборот в ЮКО езжу на работу, в 2 раза больше получаю. Но жить там не хочу. 4 суток уходит на дорогу. А что сделать, если тут зп маленькая. А квартиру нужно купить

§ Икар
Re: Едут новоселы по земле целинной
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4529
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 15.03.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
а ты , с твоих слов, перенес семь операций, полгода лежал в больнице,
это только за последние пять лет.
каждый день ходишь в поликлиннику.

Не нервируй его, он просто органы вырезал и продавал , без которых можно жить, чтоб за ипотеку и машину рассчитаться )) ;-) ;-) ;-) :-P
Профайл

Гость
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
Не нервируй его, он просто органы вырезал и продавал , без которых можно жить

Мозг в их числе? :lol:

сергей кореец
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
:
а я , с твоих слов, перенес семь операций, полгода лежал в больнице,
это только за последние пять лет.
каждый день хожу в поликлиннику.

ходи , вольному воля.

ваще
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
название статьи -Едут новоселы по земле целинной.
не согласен.
не новоселы они. переселенцы . "программисты"
и землю до них освоили настоящие целинники.
по мне так в сравнении это как
сирийцы в Германию бизнес классом летят.
осваивать свою новую родину.
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