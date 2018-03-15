Цитата: ваще:

подьемные получили, жилье оплачивают, можно лежать на диване. работа?

о чем вы? я по программе.

Цитата: Переселенцу полагается финансовая помощь от государства - 35 МРП на каждого члена семьи единовременно, чтобы компенсировать затраты на переезд, а также средства на аренду жилья от 15 до 30 МРП ежемесячно в зависимости от состава семьи и от того, едет ли он в город или в сельскую местность. .

35 МРП - это 84175 тенге на человека при прожиточном минимуме 28500. А ещё одежду купить по сезону, бытовую химию, ещё что-то. Семья из 3 человек получит 252525 тенге - на эти деньги особо не "полежишь на диване", даже если аренду жилья год будет оплачивать государство - у нас не Германия. Я вообще удивляюсь что едут.