ваще Re: Казахстан сохранил свою позицию в рейтинге самых счастливых... #10







Отправлено: - 14:02 //Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с Комитетом национальной безопасности пресечена преступная деятельность должностных лиц ДВД Акмолинской области, покровительствовавших незаконной добыче золотосодержащей руды из шахт рудника АО ГМК «Казахалтын»,//В преступную группу входили заместитель начальника УВД города Степногорска Дюсембаев Т.Д., начальник отдела полиции поселка Аксу Бибатыров С.Н., начальник отдела полиции поселка Бестобе Айнагельдинов Д.К., оперуполномоченные УВД Степногорска Жекибаев А. и Кулушев А.Б., а также приверженцы нетрадиционных религиозных течений, сообщили в пресс-службе Агентства по делам госслужбы.

В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 23 млн тенге, огнестрельное оружие, взрывные устройства, россыпное и гранулированное золото.//



вот оно "счастье". вот они пенсии. зарплаты учителей, врачей.

каждый день, каждый день.

чисто казахстанские фамилии. коррупционеров.

в отличие от фамилий кто прославил Казахстан на зимней олимпиаде.