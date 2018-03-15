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§ NG.kz
Горела машина на трассе Костанай-Рудный
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31826
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снял в 9 утра. Горит кабина грузовика с двумя прицепами. Не повезло кому-то.
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Гость
Re: Горела машина на трассе Костанай-Рудный




Отправлено: 15.03.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый короткий репортаж из гущи событий. 4 секунды отменного экшена. :lol:

андрей
Re: Горела машина на трассе Костанай-Рудный




Отправлено: 15.03.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дольше бы зритель не выдержал
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