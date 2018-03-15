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§ NG.kz
Если нет разницы, зачем платить больше?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31823
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 марта общественный совет Костаная должен был решить - быть тарифу в 100 тенге за проезд в автобусах или нет. Обсуждение вышло бурным. По одну сторону баррикад копья ломали общественники, по другую - пассажироперевозчики. Акимат же занял выгодную позицию сочувствующего - всех поддержал, но исключительно морально.
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ujcnm
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно уже пора вести учет пасажиро потока

Гость
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где проездные, где кондукторы? Маршрутки-переростки, а не автобусы. Обнаглели все, от перевозчиков, до акиматовцев. Не могут нормально вопрос решить в пользу конечных потребителей. :-x

Гость
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эвоно как легко господин Тарасов жонглирует бюджетными деньгами с помощью своих карманов. Из левого в правый и обратно. :lol:

FOMA
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Перевозчики говорят, что при нынешнем тарифе они находятся под угрозой исчезновения

"Исчезайте"! Появятся новые, кому будет удобно возить за 80 тнг. В Астане 90 тнг. проезд, лично в августе прошлого был. У нас тут что - вторая столица? Свет самый дорогой, теперь проезд? Кто это придумывает?

47
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно говорить о повышение цен на проезд если суммы оплаты за проезд неизвестны. Пока будут оплачивать без билета водителю эти расходы не будут известны. При всём уважении к труду водителей, где гарантии что большая часть денег не оседает в кармане недобросовестных водителей. Почему торгашам нужно иметь кассовые аппараты? Давайте отменим чеки. Пусть деньги принимают продавцы. Повышать цену за проезд в автобусах необходимо только после того как будет налажен контроль за оплатой проезда. Пора вернутся к билетам или абонементам, как раньше. Все расчеты должны быть обнародованы размещены в СМИ.

100
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Практически весь парк этого хлама под названием "автобус", завозили из Германии ещё 8-10 лет назад. Средняя цена этих автобусов производства 1990х годов - от 4000 до 6000 евро! Они уже 500 раз себя окупили, естественно сейчас работают только на ремонт и запчасти.

100
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причём, 80% этих автобусов не "городского" типа, а туристические, или междугородние. То есть ввиду своей конструкции (высокий пол, много ступенек, узкие двери) они изначально не предназначены для города. И оборудовать их какими либо пандусами для инвалидов просто нереально - для этих целей нужны автобусы с низким полом.

§ Lamka
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 15.03.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всю подноготную легко вывести из тени. И реально увидеть затраты перевозчиков. Просто ввести билетики (абонементы) за проезд... в обязательном порядке на всех маршрутах. Нет у водителя/кондуктора ленты с билетиками - приравнять как к торговле без кассового аппарата. И регулярно проверять.

Увидим пассажиропоток - примут конструктивное решение.
Боюсь только, что после получения данной информации, проезд уже не будет дорожать...

P.S.: Решение случайно откладывается не к весенней посевной, когда подорожает солярка/бензин, чтобы "под шумок" накинуть повышение???
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§ Икар
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4524
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 15.03.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lamka:
Нет у водителя/кондуктора ленты с билетиками - приравнять как к торговле без кассового аппарата. И регулярно проверять.

Тогда у водителей не будет денег на карманные расходы (сигареты, сок, семечки...) .... :-o :-o :-o :lol:
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