47 Re: Если нет разницы, зачем платить больше? #5







Отправлено: - 10:19 Как можно говорить о повышение цен на проезд если суммы оплаты за проезд неизвестны. Пока будут оплачивать без билета водителю эти расходы не будут известны. При всём уважении к труду водителей, где гарантии что большая часть денег не оседает в кармане недобросовестных водителей. Почему торгашам нужно иметь кассовые аппараты? Давайте отменим чеки. Пусть деньги принимают продавцы. Повышать цену за проезд в автобусах необходимо только после того как будет налажен контроль за оплатой проезда. Пора вернутся к билетам или абонементам, как раньше. Все расчеты должны быть обнародованы размещены в СМИ.