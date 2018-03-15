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≡ Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев приговорен к 10 годам тюрьмы 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев приговорен к 10 годам тюрьмы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31823
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инкриминируемые Бишимбаеву преступления относятся к периоду, когда он возглавлял холдинг «Байтерек». По версии следователей и прокуроров, Бишимбаев, будучи главой этого холдинга, «организовал преступную схему по хищению миллиарда тенге».
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Читатель 1
Re: Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев...




Отправлено: 15.03.18 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же так...эх, а ещё "балашаковец")) вот чему их "на западе" учат??))

Бывалый
Re: Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев...




Отправлено: 15.03.18 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одного строптивого 4 брата загасили.
Пацаны идут к успеху.
Один из них, думаю, таки станет президентом.

FOMA
Re: Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев...




Отправлено: 15.03.18 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Еще одного строптивого 4 брата загасили.
Пацаны идут к успеху.
Один из них, думаю, таки станет президентом.

А это что за братья такие, можно фамилии в студию?

Бывалый
Re: Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев...




Отправлено: 15.03.18 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
А это что за братья такие, можно фамилии в студию?

Тебе зачем прямым текстом?
Хабар не смотришь?
Или совсем темный, глухой и слепой?

Гость
Re: Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев...




Отправлено: 15.03.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Хабар не смотришь?

Теперь понятно откуда у бывалого ноги растут. Зазомбирован хабарским нурлыкуном. :lol:

Бывалый
Re: Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев...




Отправлено: 15.03.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

Да-да.
А еще я работаю в акимате и по ночам пью кровь младенцев.

м-да
Re: Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев...




Отправлено: 15.03.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
М-ля, но хоть не стал больным прикидываться и справки собирать.

* лимон
Re: Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев...
лимон


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Сообщений: 644
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.03.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
38лет! министр! национальной! экономики!
головокружительная карьера и бесславный конец
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рудничанин
Re: Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев...




Отправлено: 15.03.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
по ночам пью кровь младенцев.


одна банда.
112 их на обед ест.

Бывалый
Re: Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев...




Отправлено: 15.03.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
38лет! министр! национальной! экономики!

Ну нынешний пред. нац.банка стал во главе финансовой системы страны в 39 лет, и что?
Марченко таковым стал в 41 кажись.
Шукеев стал акимом нашей области вообще в 34 года.
И что с того?
По твоему на такие посты надо назначать как в совке - старых пердунов за 60 лет возрастом, которым уже ничего не надо, у которых все бои во славу уже давно отгремели?

* лимон
Re: Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев...
лимон


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Сообщений: 644
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.03.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И что с того?


для такой карьеры недостаточно одних только связей : голова должна работать хорошо, но! этого не хватило если и расхищать, то не попасться
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