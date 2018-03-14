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≡ Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31823
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 000 казахстанцев наотрез отказались участвовать в социальных программах по страхованию и пенсиям, лишь бы не раскрывать, работают они или безработные.
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Гость
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 15.03.18 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну харош уже врать-то...

Сделай это своим девизом. А то даже не краснеешь.

ваще
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 15.03.18 - 10:49
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 15.03.18 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Последний раз в поликлинике был вчера, а в больнице лежал в конце сентября 2017 года.


не в затоболовке?

рудничанин
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 15.03.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я дважды делал операцию планово и один раз экстренно за последние 5 лет.


да ты болезный весь какой-то. операцию на мозге наверное делали?
ума то вижу нет совсем.
хвалиться сколько раз он болел, сколько операций ему сделали.
ты инвалид похоже , по твоему описанию.

ваще
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 15.03.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
хоть *опой жуй...


у тебя фамилия какая. имя. представься.
где работаешь. кем.
родина должна знать своих "героев"
или слаб в коленках, и можешь ахинею нести только из-за угла.
и обзывать других при этом .

гость
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 15.03.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я дважды делал операцию планово и один раз экстренно за последние 5 лет.

На головном мозге... Неудачно...

Бывалый
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 15.03.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рудничанин:
хвалиться сколько раз он болел, сколько операций ему сделали.

Где ты похвальбу увидел?
Вот уж у кого ума нет, так это у тебя...

Бывалый
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 15.03.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
у тебя фамилия какая. имя. представься.

Петров.
Вася.
Доволен?
Дальше чо?
Может и сам представишься? )))
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