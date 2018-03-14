рудничанин Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял... #48







Отправлено: - 10:54 Цитата: Бывалый:

Я дважды делал операцию планово и один раз экстренно за последние 5 лет.



да ты болезный весь какой-то. операцию на мозге наверное делали?

ума то вижу нет совсем.

хвалиться сколько раз он болел, сколько операций ему сделали.

ты инвалид похоже , по твоему описанию.