Бывалый Re: Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев... #10







Отправлено: - 11:45 Цитата: лимон:

38лет! министр! национальной! экономики!

Ну нынешний пред. нац.банка стал во главе финансовой системы страны в 39 лет, и что?

Марченко таковым стал в 41 кажись.

Шукеев стал акимом нашей области вообще в 34 года.

И что с того?

По твоему на такие посты надо назначать как в совке - старых пердунов за 60 лет возрастом, которым уже ничего не надо, у которых все бои во славу уже давно отгремели?