Цитата: Икар:

О снова статья тянущая на десятка три страниц коментов...)))

Щас, хохол самогона накатит и начнет тут расхваливать степи .

А чё их (степи) расхваливать ? Степи они и в Африки степи . А кто должон в твой Карабалык ещё переезжать ? Ты что ль обратно вернёшься со своего Краснодара или твои дети и внуки ? Или твой бывший Комсомолец должен музеем под открытым небом стать , с табличками на пустых домах :"Здесь жил Икар"? Тебе чёрным по белому написали , школы не заполняются в деревнях , а закрытие школы , это прямое умирание посёлка . У тебя есть другое решение , как не дать деревням окончательно исчезнуть ? Тебе ж на это дело начхать , главное повозмущаться из-за бугра и лишний повод повопить о каком то ущемлении и вытеснении , сидя за тридевять земель .