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§ NG.kz
Едут новоселы по земле целинной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31823
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На уходящей неделе большая команда наших акимов сельских округов вернулась из Алматинской области. Ездили на ярмарку вакансий, которая была организована для их встреч с потенциальными переселенцами. В феврале такое же мероприятие прошло в Мангистауской области, в апреле ярмарки состоятся еще в трех южных регионах РК.
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§ Икар
Re: Едут новоселы по земле целинной
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4524
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 15.03.18 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О снова статья тянущая на десятка три страниц коментов...)))
Щас, хохол самогона накатит и начнет тут расхваливать степи ...)))
8-) 8-) 8-) :lol: :lol: :lol: :lol: :-P

Цитата:
Vital:
Надеюсь это " великое" переселение поможет мне продать квартиры подороже. Как говорится, что не делается ,то все к лучшему.
Профайл

Падлец Якин
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

А я их дооцениваю. И очень даже. Я их хорошо знаю. Скажу вам, не чего хорошого нам не стоит ждать. И не только русскоязычным, а и титульным. Ой как сильно отличаемся ,север от юна,очень сильно.

ваще
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
деньги срубят , и свалят.

///сначала он неплохо заработал, но уже несколько месяцев дома.///

ну и какого он он сюда приехал? дома он сидит, несколько месяцев.
а ему тут оплачивают аренду жилья. подьемные получил .
жизнь хороша.

а что сам человек , без программы не может приехать, если ему там так худо?
кто хочет, тот сам приедет.
а это принудиловка, с ориентаций ослабления влияния русскоязычного населения,
деньги в карман засунули, давай, езжай на север, делай дела.
хоть дома сиди, это не так важно.

рудничанин
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
Щас, хохол самогона накатит и начнет тут расхваливать степи ...)))


стопудово. спит еще. как и бывалов.

куст
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 10:25
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, обвиненный в коррупции, судом в Астане сегодня, 14 марта, был признан виновным в хищении и получении взятки и приговорен к 10 годам лишения свободы.//

вот этого надо переселить. В Кушмурун.
не возражаю.
камеру предоставить. питание. работу.

фермер
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 10:34
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Падлец Якин:
а и титульным.


тут и сомнений никаких нет. это совершенно разные менталитеты,
уровень образования и понимания где ты живешь..

Марк Стаканыч
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Изучайте и владейте казахским языком и будете востребованы!

Само то веришь тому, что пишешь?

Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 10:54
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
О снова статья тянущая на десятка три страниц коментов...)))
Щас, хохол самогона накатит и начнет тут расхваливать степи .

А чё их (степи) расхваливать ? Степи они и в Африки степи . А кто должон в твой Карабалык ещё переезжать ? Ты что ль обратно вернёшься со своего Краснодара или твои дети и внуки ? Или твой бывший Комсомолец должен музеем под открытым небом стать , с табличками на пустых домах :"Здесь жил Икар"? Тебе чёрным по белому написали , школы не заполняются в деревнях , а закрытие школы , это прямое умирание посёлка . У тебя есть другое решение , как не дать деревням окончательно исчезнуть ? Тебе ж на это дело начхать , главное повозмущаться из-за бугра и лишний повод повопить о каком то ущемлении и вытеснении , сидя за тридевять земель .

§ Икар
Re: Едут новоселы по земле целинной
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4524
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 15.03.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Тебе ж на это дело начхать , главное повозмущаться

Знаешь, я до 38 лет был гражданином РК. И Казахстан не ругаю, а критикую некоторые "тупые" решения. Ты кстати с Бывалым такие же , как и я - ток бывалый в Астану свалил, а Ты с озера в город. Я просто немного дальше .... ;-)
Профайл

Бывалый
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
а критикую некоторые "тупые" решения.

В чем тупизна решения проблемы кадрового голода на селе?

Хохол
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
Знаешь, я до 38 лет был гражданином РК. И Казахстан не ругаю, а критикую некоторые "тупые" решения.

Ещё раз , конкретно в данной теме , в чём тупость данной инициативы ? Твои конкретно умные предложения по заполняемости деревень . Или правительство Казахстана должно разработать программу по привлечения таких как ты (бывших жителей) обратно ? Кто должен восполнять убывающее население на северных территориях ? Узбеки , таджики и китайцы , как в России ?
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