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§ NG.kz
Небо над Днепром кличет меня...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31823
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из одной половины дома, описание которой так живо угадывается в «Белой гвардии» («изразцовая печка», «бронзовая лампа под абажуром»), нас приглашают проследовать прямиком... в белый шкаф. Когда его створки со скрипом открываются, в глаза бросается квартирный номер 50, а уже потом то, что стена шкафа вовсе не стена, а тоже дверь, открывающая вход в комнату
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Хохол
Re: Небо над Днепром кличет меня...




Отправлено: 15.03.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если серьезно, никаких проблем с общением на русском в Киеве не возникает, для многих он до сих пор остается главным. И отношение к недавним событиям настолько разное, что делать однозначные выводы довольно сложно. Но в целом мнения тех, кто «обеими руками за майдан», и тех, кто «категорически против», сходятся в одном: мы сами разберемся со своими олигархами, коррупцией и революциями. Главное, чтобы соседи поменьше вмешивались...

Хорошо что у большинства появляется свой взгляд на происходящее , а не навязанное мнение СМИ РФ . Хотя и сейчас , набегут Алексы и директора , и с пеной у рта будут доказывать про ущемление тех кто говорит в Украине на русском и про анархию на улицах Киева .
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