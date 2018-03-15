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§ NG.kz
Сациви без курицы…
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31817
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 08:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У православных в разгаре пост. Говорят, что тем, кто умеет в это время разнообразить свой стол, мясо не является во снах до самой Пасхи. Мне не является, но проблема под названием «ну все надоело» знакома. Это когда при одном взгляде на прекрасный рис с овощами или любимую гречку с грибами челюсти сводит от скуки.
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§ Elle
Re: Сациви без курицы…
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 15.03.18 - 08:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы, Дора, иногда напоминаете одну даму, жену одного известного российского режиссера в ее кулинарной передаче. Когда любая домохозяйка может посмотреть эту передачу и узнать какие бывают уксусы на свете, в принципе, какие баночки и скляночки для приправ, какие соусы и т.п. И что как в той шутке надо взять глаз совы, ухо горностая и т.д. по рецепту. А потом грустно сварить картошки или макарон, на выбор.
А православные, это не веганы! Пост - это не поедание овощей. А если вы все время думаете в пост чем бы полакомиться, "только чтоб не мяско", то это НЕ пост, в нем нет смысла. А если у вас овощная диета, то вперед, это полезно, иногда, но не всем.
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