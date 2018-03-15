Elle Re: Сациви без курицы… #1





(Пользователи) Сообщений: 87

Регистрация: 10.04.17 (Пользователи) Отправлено: - 08:41 Вы, Дора, иногда напоминаете одну даму, жену одного известного российского режиссера в ее кулинарной передаче. Когда любая домохозяйка может посмотреть эту передачу и узнать какие бывают уксусы на свете, в принципе, какие баночки и скляночки для приправ, какие соусы и т.п. И что как в той шутке надо взять глаз совы, ухо горностая и т.д. по рецепту. А потом грустно сварить картошки или макарон, на выбор.

А православные, это не веганы! Пост - это не поедание овощей. А если вы все время думаете в пост чем бы полакомиться, "только чтоб не мяско", то это НЕ пост, в нем нет смысла. А если у вас овощная диета, то вперед, это полезно, иногда, но не всем.