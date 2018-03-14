Elle Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему... #53





(Пользователи) Сообщений: 87

Регистрация: 10.04.17 (Пользователи) Отправлено: - 08:19 Цитата: шолом вам:

Бомж - это возможность для всех.

Аким-для избраных.

Им и писать ничего не надо.

Раньше перспективы освещались как-то более позитивно(((А теперь БОМЖ...((Примерь, как говорится на себя? Почему, действительно на уроке русского языка эта тема??? Почему не на великом предмете самопознания или другом каком? Или там только хороводы водят и рисунки рисуют в радужных тонах? И БОМЖи это изначально были люди без жилья (Без Определенного Места Жительства), а теперь в этой категории и алкоголики, и наркоманы, и беспризорники, и бывшие заключенные. Была еще такая категория БИЧ - бывший интеллигентный человек, а теперь так называют тех же БОМЖей. Все смешали и добавили в русский язык...и что за варево получилось?