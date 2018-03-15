Шок Re: Едут новоселы по земле целинной #1







Отправлено: - 03:01 "- Если не были никогда на юге страны, то вы, наверно, и не представляете, насколько там высокая плотность населения, - сказала корреспонденту «НГ» руководитель отдела миграции управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Дамиля АКПАНБЕТОВА"

Wikipedia:

Казахстан - 6,64 чел./км²

Германия - 227 чел./км²

Не пускайте её в Европу, а то шок будет