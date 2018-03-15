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§ NG.kz
Если нет разницы, зачем платить больше?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31817
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 марта общественный совет Костаная должен был решить - быть тарифу в 100 тенге за проезд в автобусах или нет. Обсуждение вышло бурным. По одну сторону баррикад копья ломали общественники, по другую - пассажироперевозчики. Акимат же занял выгодную позицию сочувствующего - всех поддержал, но исключительно морально.
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ujcnm
Re: Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно уже пора вести учет пасажиро потока

Гость
Если нет разницы, зачем платить больше?




Отправлено: 15.03.18 - 09:13
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