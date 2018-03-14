Андрюшка Re: Жительницу Костаная судят по обвинению в убийстве сына #16







Отправлено: - 07:49 Вы лично не знаете подсудимую и так яро кричите о воспитании. Если коллеги и родственники говорят о том что она очень любила сына, то о каком убийстве по умыслу может идти речь. Одни судьи тут собрались, очень противно читать комментарии от людей которые не зная дел и обстоятельств, делают скоропостижные выводы.