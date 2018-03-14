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§ NG.kz
Жительницу Костаная судят по обвинению в убийстве сына
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31817
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25-летний Иван Казулин был найден мертвым в своей комнате. Отец Ивана решил, что у него случился сердечный приступ, вызвал скорую и полицию. Тело увезли. А через час полицейские задержали мать погибшего.
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жан жан
Re: Жительницу Костаная судят по обвинению в убийстве сына




Отправлено: 14.03.18 - 22:58
Комментарий удален модератором.

Андрюшка
Re: Жительницу Костаная судят по обвинению в убийстве сына




Отправлено: 15.03.18 - 07:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы лично не знаете подсудимую и так яро кричите о воспитании. Если коллеги и родственники говорят о том что она очень любила сына, то о каком убийстве по умыслу может идти речь. Одни судьи тут собрались, очень противно читать комментарии от людей которые не зная дел и обстоятельств, делают скоропостижные выводы.
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