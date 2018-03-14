Цитата: Сергей:

Пример, вам надо на операцию, вы регистрируетесь в очереди, где вам придётся ждать с полгода, зато там же вы платно можете сделать в течение несколько дней или обыденный случай, попасть к кому-то бесплатному врачу тоже запись на месяц вперёд, вы будете ждать месяц, когда у вас боль, вот и приходится платить, чтобы попасть на прием раньше!? Вам нужна такая бесплатная медицина!? Мне лично нет!



Это и не совсем платная медицина, и не совсем бесплатная медицина.

Сейчас нежизнеспособный кадавр, который старательно затаптывают сапогами, т.к. государству его содержание стоит очень дорого.

А зачем оно ему нужно?



В результате, будет очень платная и вполне неплохая медицина, но не сильно для всех.

И будет массовая для населения, хреновенькая.