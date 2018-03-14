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≡ Участница проекта "Нужные деньги" Нурай Ерканаткызы будет слышать пение птиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Участница проекта "Нужные деньги" Нурай Ерканаткызы будет слышать пение птиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31817
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня утром Нурай получила возможность ощущать мир звуков во всей полноте. Пока это только возможность, ведь мозг еще должен адаптироваться к новым для него сигналам. Чтобы четко различать звуки человеческой речи, нужно пройти курсы занятий с логопедом.
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§ 112
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10120
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.03.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как немного не понимаю и того, почему жены, которые мужиков меняют как перчатки, богатые и солидные и мужики, отцы детишек ну очень обеспеченные, одного то я знаю такого и его брата миллионера, почему они требуют им помочь, их детям?
Ну это же просто ну не смешно, это наглость нужно иметь..
Да, ребенок, все такое это понятно..
Но государство ведь тоже им хорошо помогает и я допустим вижу это..
И помогает реально, например квартирами, квотами какими то, у нашей тетки квоты давали..
А некоторые горячие головы помогая, откровенно врут и хотят уколоть государство, в том что оно совершенно не помогает, или еще кого либо..
Благотворительность, если она от чистого сердца, этого совершенно не подразумевает ведь..
Профайл

Elle
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Плохого - слишком большой пеар на этом.

Цитата:
Victor Yang:
Да и доверия лично у меня к газете больше - всё прозрачно, даже могут озвучить имя и сумму.

Вот, господин Бывалый, касаемо болезней детишек и взрослых. Есть многие кто на что-то собирает через сеть просто выставляя фото и коряво описав слезную историю. Ни документов, ни обоснований для собираемой суммы, ни грамотного описания проблемы. Хотя вроде помогают, иногда, фотоотчеты выкладывают, но вялые и не внушающие доверия. Спрашиваю почему нуждающимся не объясните что надо сделать и куда обратиться? Молчат - просто помогите и все. ЧЕМ??? Всем, говорят (рука-лицо). Поэтому при желании помочь, выбираешь то место, где все видно, понятно и даже можно адресно направить денежку. Те люди, что помогают как раз не пиарятся и имен не оставляют, а газета это посредник и все. Странно, что вам, все обо всем знающему надо что-то объяснять. ))) Провокатор вы))))

ваще
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У меня тетка погнала, со всех благотворительность требует и весь городишко там ей несет, государство выделяет квоты, хату ей дали, ну внучка у нее инвалид, потому что дочь будучи беременной постоянно пьяная в умат была..
Я как то давал давал, да ну ее..
Прям как обязанность стала..
Куда девает это бабло, продукты и прочее, непонятно, дочь у нее одна миллионерша, фермер к тому же..
Уже дело дошло когда она тетка сама болеет, все ей обязаны по 10 тысяч скласться..
Я так ее послал в душе и перестал чем либо помогать..


честно. пытался понять суть. два раза прочитал и не понял.

ермек
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что этот, б, тут пишет, копейку же не дал.
получает миллиарды

пэтриот
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
,,Наша Газета,, как-то фотоотчет делала ( фото получателей помощи). Очень удивился ,одна в норковой шубе пришла и руки такие , ухоженные .(сразу говорю - я не из общества защиты пушных зверей, мне девушки в шубах очень даже приятны).Ну как-то так

§ elektron
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 996
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.03.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Прям пяткой в грудь себя бьют что-де на них чуть-ли не мир держится.

Где Вы лично это наблюдаете, или в чём. Простое освещение новостей, не более. Всё остальное Ваше личное амбициозное сознание диктует. НГ реально и поимённо оказывает помощь. Цитата:
Бывалый:
Для этого есть благотворительные фонды

Был знаком с одной семьёй миссионеров от красного креста, пол мира объездили. За чей счёт? Вроде спедицион фирмы да и просто почта есть же. Туда (благотворительные фонды в общем) как в дыру можно вбухивать. А тут полный отчёт. Кто чего и сколько и конкретным нуждающимся. Хочешь и можешь, помоги. Нет проходи мимо, всё просто. Спасибо НГ!
Профайл

Все просто
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 15.03.18 - 06:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Бывалый:
Прям пяткой в грудь себя бьют что-де на них чуть-ли не мир держится.

Бывалый, у тебя как всегда - все хорошее, срочно очернить. Ты вообще способен на мужские поступки? "Шотландец".
Цитата:
elektron:
Где Вы лично это наблюдаете, или в чём. Простое освещение новостей, не более.

Бесполезно, там человеческого ничего нет, да и не было.
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