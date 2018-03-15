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§ NG.kz
Едут новоселы по земле целинной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31817
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.03.18 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На уходящей неделе большая команда наших акимов сельских округов вернулась из Алматинской области. Ездили на ярмарку вакансий, которая была организована для их встреч с потенциальными переселенцами. В феврале такое же мероприятие прошло в Мангистауской области, в апреле ярмарки состоятся еще в трех южных регионах РК.
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Шок
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"- Если не были никогда на юге страны, то вы, наверно, и не представляете, насколько там высокая плотность населения, - сказала корреспонденту «НГ» руководитель отдела миграции управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Дамиля АКПАНБЕТОВА"
Wikipedia:
Казахстан - 6,64 чел./км²
Германия - 227 чел./км²
Не пускайте её в Европу, а то шок будет

Asl010
Re: Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень хорошая статья!!! Все плюсы и минусы написаны, молодцы!! А то пожары и убийства((((

Гость
Едут новоселы по земле целинной




Отправлено: 15.03.18 - 09:03
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