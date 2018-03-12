Цитата: Народный контроль:

А вы прикупите автобусов , участвуйте в тендере, выполните все условия и возите пассажиров по 50 тенге! Кто вам мешает?

салкенова, а шо ж так хренова по 80 (не по 50 как ты брешишь), что их поганой метлой от этих тендеров не отгонишь? причем понарисуют в документах автопарки чуть ли не нулевых автобусов, идут на условия по графику, интервалу и сан нормам, заведомо зная что соблюдать их не будут, но ведь какие бедные несчастные благодетели - бизнесмены на альтруизме бескорыстном работаю... хоть в церкви рисуй и памятники ставь...