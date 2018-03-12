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≡ Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет Костаная обсуждал больше часа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет Костаная обсуждал больше часа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31814
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомним, в ноябре 2017 года перевозчики подали заявки на повышение тарифас нынешних 80 тенге до 100 тенге. В феврале в акимате это предложение было озвучено и среди населения поднялась буча. Однако, как выяснилось, могло быть и хуже.
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Бывалый
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сергей кореец:
у нас что гсударство защищает и лоббирует интересы частников?

А пуркуа бы не па?
Частник, а не пассажир, платит государству налоги.
Кто девушку ужинает, тот ее и танцует.

Народный контроль
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
не устраивает идите работать в другую сферу.

А вы прикупите автобусов , участвуйте в тендере, выполните все условия и возите пассажиров по 50 тенге! Кто вам мешает?

§ Victor Yang
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10432
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.03.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Надо отменить им обязательность соблюдения интервала движения.
Тогда они будут работать эффективно, а не порожняком гонять как сейчас.
Зато стоимость проезда будет минимально возможной.

Ещё пусть маршрутное такси опять разрешат. И водилы между собой передерутся - кто кому "хвост показал" и чьих пассажиров забрал.
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§ 112
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10120
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 14:56
Комментарий удален модератором.
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§ yudjin
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5162
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.03.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А вы прикупите автобусов , участвуйте в тендере, выполните все условия и возите пассажиров по 50 тенге! Кто вам мешает?

салкенова, а шо ж так хренова по 80 (не по 50 как ты брешишь), что их поганой метлой от этих тендеров не отгонишь? причем понарисуют в документах автопарки чуть ли не нулевых автобусов, идут на условия по графику, интервалу и сан нормам, заведомо зная что соблюдать их не будут, но ведь какие бедные несчастные благодетели - бизнесмены на альтруизме бескорыстном работаю... хоть в церкви рисуй и памятники ставь...
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неравнодушная
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 15:19
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10120
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 15:20
Комментарий удален модератором.
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Стажер
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 13.03.18 - 15:31
Комментарий удален модератором.

Горожанка
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 14.03.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
о субсидировании фирм-перевозчиков из бюджета


Наконец-то!

Горожанка
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 14.03.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько угодно можно разводить базар-вокзал, но порядок начнется только после ввода кассового контроля за прибылью перевозчиков. Но разве владельцу-перевозчику это выгодно? Нет конечно! Им выгодно греметь медяками перед носом пассажиров и общественности, изображая голодный обморок, при этом пряча толстый кошелек за спиной.

Aza
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 14.03.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое смешное, что срачь тут устаивают те кто не ездит в автобусе? Боже народ не надо прибедняться! Сидите тут и плачете, что дорого, денег совсем нету! Но при этом каждый 2-й ездит куда то отдыхать, позволяет покупки совершить и ходит тусоваться! Если на то пошло то может попробовать меньше денег тратить на ерунду и начать копить на проезд!!

Лана
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 14.03.18 - 18:33
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1903
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.03.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сергей кореец:
гсударство защищает и лоббирует интересы частников?

государство у нас капиталистическое. есть капиталисты и народ. Далее сам

П.с. правда капиталистов если в теории разбираться - у нас то и нет, рвачи.
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сергей кореец
Re: Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет...




Отправлено: 14.03.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

гсударство защищает и лоббирует интересы частников?

далее сам
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