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≡ Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31814
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как выяснила «НГ», такая тема в новых методических пособиях для 7 класса действительно есть. Задание так и звучит: написать рассказ-повествование от лица бездомного с элементами рассуждения для блога в Интернете.
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Канадос
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 19:37
Комментарий удален модератором.

Николай
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если есть такая тема - значит народ к этому подготавливают.

сергей кореец
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николай:
народ к этому подготавливают.

1 Кто такой "народ"
2 к чему и зачем етот народ подготавливают? :-P :-P :-P :-P :-P

Вольдемар
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это не профессия.
Это образ жизни.
Да, такие люди есть.

Надо и про "Я девушка по вызову" тоже дать по программе, тоже пусть пропустят через себя, учатся понимать.

Вольдемар
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В результате бОльшая часть населения превратилась в бомжей и отойти до сих пор от этого не могут..

В БОМЖей они превратились благодаря мега-реформам и капитализму. Бандитам отжавшим квартиры.

Вольдемар
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Да-да.
Капитализм загнивает.

Открою секрет, данное выражение означает, что загнивает в смысле Содома и Гоморры, а не в физическом плане, а в человеческом плане, но многие почему-то меряют это именно на капитализм, видно от безграмотности.

безумец
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если 10 000 сочинений разбить по мотивам,то легко можно представить сегодняшнюю картину семейного быта,а также прогнозировать по детской логике их будущее,,тот ,кто это придумал - гений,,анализируя из года в год данную тему можно выбирать любое направление для формирования здорового гражданского общества ,,

§ 112
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10120
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.03.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вольдемар:
БОМЖей они превратились благодаря мега-реформам и капитализму.

Нет к твоему сожалению, выбрав самими же в 1985м году перестройку, они были просто не готовы к этому по образованию своему..
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