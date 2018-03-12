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§ NG.kz
Вот так чистят дороги
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31810
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.03.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так у нас чистят дороги, что ни перекресток не перейдешь, ни к автобусу не подойдешь. Остановка ЦОН (КЖБИ) и перекресток Каирбекова-Толстого.
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Кустанаец 2
Re: Вот так чистят дороги




Отправлено: 12.03.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато как за двумя снежинками всем тракторным парком гонялись! Деньги списывали.

гость111
Re: Вот так чистят дороги




Отправлено: 13.03.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот же всегда найдутся вечно недовольные, не почистишь - плохо, почистишь - тоже плохо. Зато деньги чужие считать любим, отслеживаем, куда на что потратили.

Aza
Re: Вот так чистят дороги




Отправлено: 14.03.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас каждый знает как лучше! Что то не устраивает возьми и сделай сам! Критиковать и хаять все горазды! А предложить решение никто не в состоянии!

§ Медный
Re: Вот так чистят дороги
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1903
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.03.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Aza:

:lol:
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