Цитата: Лидия

Пол года назад мой муж лежал в больнице с инсультом.Все покупали за свои деньги,даже системы,не говоря уже о лекарствах и физрастворе.ВСЕ!!!!ЗА СВОИ ДЕНЬГИ!!!Вы слышите???

Год назад в больнице лежал , операция. Сказали -если бесплатно , в октябре (дело было в июле). Так как у меня жизнь одна и другой не предвидится , пошел в платную. ( не буду рекламировать , но хорошая)

Один день анализы(там же) , на след.день операция . Пришлось деньги отложенные на покупку машины (не дорогой) отдать за операцию. А ведь мог и не отдавать , дождаться осени ,сделать операцию бесплатно и купить ,,бонусом,, автомобиль. А мог и не купить .

С тех пор держу деньги в запасе - хоть на операцию , хоть на ... . Короче пригодятся, все ,,под богом ходим,, !

Через месяц (хорошие анализы и швы даже не видно, профи!) зашел к врачу , занес ,,конверт,, . К мед.сестрам тоже -но ,,конвертик,, , ухаживали хорошо.