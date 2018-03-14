безумец Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО... #19







Отправлено: - 22:58 в каком нибудь захолустном месте такой пьяный контингент гоняет всю местную молодежь и для маленьких салажат служат примером подражания,,крутизна новых братков,,в моем детстве такие были на заднем плане,как массовка советского дна,,на переднем плане стоят спортсмены,лидеры всех дворовых соревнований,которые готовились стать героями патриотами,,хорошо ,что они взлетели как звезды, но плохо ,что таких уже рядом с нами нет,,это я про деревенских,,,