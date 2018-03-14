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≡ Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31810
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 000 казахстанцев наотрез отказались участвовать в социальных программах по страхованию и пенсиям, лишь бы не раскрывать, работают они или безработные.
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Аскер
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со своей логикой пусть С. Жакупова рассуждает молча сама с собой. У меня достаточный трудовой стаж и я не собираюсь за 30 тыс. тенге подметать тротуары. В государственные мед учреждения за помощью не обращаюсь, это себе дороже. А наступит пенсионный возраст - пусть попробуют не начислить пенсию. Тоже мне, демократическое государство! Развели чиновников, которые игнорируют все законы и творят беспредел! Я не собираюсь финансировать коррупционное правительство!

пэтриот
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лидия
Пол года назад мой муж лежал в больнице с инсультом.Все покупали за свои деньги,даже системы,не говоря уже о лекарствах и физрастворе.ВСЕ!!!!ЗА СВОИ ДЕНЬГИ!!!Вы слышите???

Год назад в больнице лежал , операция. Сказали -если бесплатно , в октябре (дело было в июле). Так как у меня жизнь одна и другой не предвидится , пошел в платную. ( не буду рекламировать , но хорошая)
Один день анализы(там же) , на след.день операция . Пришлось деньги отложенные на покупку машины (не дорогой) отдать за операцию. А ведь мог и не отдавать , дождаться осени ,сделать операцию бесплатно и купить ,,бонусом,, автомобиль. А мог и не купить .
С тех пор держу деньги в запасе - хоть на операцию , хоть на ... . Короче пригодятся, все ,,под богом ходим,, !
Через месяц (хорошие анализы и швы даже не видно, профи!) зашел к врачу , занес ,,конверт,, . К мед.сестрам тоже -но ,,конвертик,, , ухаживали хорошо.

патриот
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВСЕ!!!!ЗА СВОИ ДЕНЬГИ!!!Вы слышите???
Возможности медицины безграничны! Ограничены возможности пациентов... :-x как не прискорбно, но в нашей стране, это так... :-(

§ КГСПС
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 14.03.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Светлана Жакупова сетует, что порой люди сами не делают никаких шагов для улучшения своей жизни./// Потому что их устраивает, как они живут. Где то на предыдущих ветках было озвучено, что главная забота государства, чтобы все платили налоги, пенсионные и страховые взносы.А теперь оказывается они хотят, чтобы мы лучше жили! Королевство кривых зеркал KZ во всей красе.
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Вольдемар
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Те дороги давно уже развалились.
Очнись и оглянись.

Развалились? Серьезно? Это 3 см сверху сняли, а внизу еще со времен СССР, как же так? А?

§ Валентин
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7320
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.03.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей:
Пример, вам надо на операцию, вы регистрируетесь в очереди, где вам придётся ждать с полгода, зато там же вы платно можете сделать в течение несколько дней или обыденный случай, попасть к кому-то бесплатному врачу тоже запись на месяц вперёд, вы будете ждать месяц, когда у вас боль, вот и приходится платить, чтобы попасть на прием раньше!? Вам нужна такая бесплатная медицина!? Мне лично нет!


Это и не совсем платная медицина, и не совсем бесплатная медицина.
Сейчас нежизнеспособный кадавр, который старательно затаптывают сапогами, т.к. государству его содержание стоит очень дорого.
А зачем оно ему нужно?

В результате, будет очень платная и вполне неплохая медицина, но не сильно для всех.
И будет массовая для населения, хреновенькая.
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