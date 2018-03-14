Аскер Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял... #30







Отправлено: - 21:38 Со своей логикой пусть С. Жакупова рассуждает молча сама с собой. У меня достаточный трудовой стаж и я не собираюсь за 30 тыс. тенге подметать тротуары. В государственные мед учреждения за помощью не обращаюсь, это себе дороже. А наступит пенсионный возраст - пусть попробуют не начислить пенсию. Тоже мне, демократическое государство! Развели чиновников, которые игнорируют все законы и творят беспредел! Я не собираюсь финансировать коррупционное правительство!