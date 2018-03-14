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≡ Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31810
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 000 казахстанцев наотрез отказались участвовать в социальных программах по страхованию и пенсиям, лишь бы не раскрывать, работают они или безработные.
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Аскер
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со своей логикой пусть С. Жакупова рассуждает молча сама с собой. У меня достаточный трудовой стаж и я не собираюсь за 30 тыс. тенге подметать тротуары. В государственные мед учреждения за помощью не обращаюсь, это себе дороже. А наступит пенсионный возраст - пусть попробуют не начислить пенсию. Тоже мне, демократическое государство! Развели чиновников, которые игнорируют все законы и творят беспредел! Я не собираюсь финансировать коррупционное правительство!

Гость
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда




Отправлено: 14.03.18 - 21:46
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