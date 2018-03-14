Цитата: Бывалый:

Плохого - слишком большой пеар на этом.

Цитата: Victor Yang:

Да и доверия лично у меня к газете больше - всё прозрачно, даже могут озвучить имя и сумму.

Вот, господин Бывалый, касаемо болезней детишек и взрослых. Есть многие кто на что-то собирает через сеть просто выставляя фото и коряво описав слезную историю. Ни документов, ни обоснований для собираемой суммы, ни грамотного описания проблемы. Хотя вроде помогают, иногда, фотоотчеты выкладывают, но вялые и не внушающие доверия. Спрашиваю почему нуждающимся не объясните что надо сделать и куда обратиться? Молчат - просто помогите и все. ЧЕМ??? Всем, говорят (рука-лицо). Поэтому при желании помочь, выбираешь то место, где все видно, понятно и даже можно адресно направить денежку. Те люди, что помогают как раз не пиарятся и имен не оставляют, а газета это посредник и все. Странно, что вам, все обо всем знающему надо что-то объяснять. ))) Провокатор вы))))