ваще Re: Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом... #6







Отправлено: - 16:23 земляк- Чемпион!

два дня назад было так -

///Казахстанец Александр Герлиц занял 4 место в лыжных гонках на Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане. Это лучший результат паралимпийской сборной Казахстана с 1994 года.//

за 4 место сказали тренеру и спортсмену- по 30 тд

за золото пока не говорят. наверное по 50.

квартира машина от области.

Заслужили!



на олимпиаде до этого, чуть ранее.-Олимпийский успех Юлии Галышевой

единственная медаль Казахстана -бронза.



вот такие чисто казахстанские фамилии- Колядин, Герлиц, Галышева

прославляют Казахстан во всем мире!