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§ NG.kz
Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом Паралимпийских игр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31810
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Золотая медаль Колядина - первая для Казахстана в истории зимних Паралимпийских игр. Победу в спринтерской гонке на дистанции 1,5 км лыжник в буквальном смысле вырвал на последних минутах.
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§ Lamka
Re: Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 14.03.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец! Мои искренние поздравления!
Профайл

правп
Re: Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом...




Отправлено: 14.03.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Азамат!

Карина
Re: Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом...




Отправлено: 14.03.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От всей души поздравляю с победой!

Ватсон
Re: Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом...




Отправлено: 14.03.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодчина! Уважение, честь и искренняя похвала! Настоящая гордость за спортсмена и за родину!!! Вот кем можно гордиться!!!

начальник
Re: Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом...




Отправлено: 14.03.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МОЛОДЕЦ!!!!!!!!!
Поздравляем.

ваще
Re: Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом...




Отправлено: 14.03.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
земляк- Чемпион!
два дня назад было так -
///Казахстанец Александр Герлиц занял 4 место в лыжных гонках на Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане. Это лучший результат паралимпийской сборной Казахстана с 1994 года.//
за 4 место сказали тренеру и спортсмену- по 30 тд
за золото пока не говорят. наверное по 50.
квартира машина от области.
Заслужили!

на олимпиаде до этого, чуть ранее.-Олимпийский успех Юлии Галышевой
единственная медаль Казахстана -бронза.

вот такие чисто казахстанские фамилии- Колядин, Герлиц, Галышева
прославляют Казахстан во всем мире!

1
Re: Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом...




Отправлено: 14.03.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причем тут это? Радоваться надо, что земляком таким по одним дорогам ходишь, а ты ищешь как бы подковырнуть.. Аналитик диванный

Мотиватор
Re: Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом...




Отправлено: 14.03.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
250 тысяч долларов за 1 место.Хотелось бы сказать всем людям с ограниченными физическими возможностями,что на самом деле их возможности безграничны.Начните верить в себя!!!

Вспомнилось
Re: Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом...




Отправлено: 14.03.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишь бы года через два допинг не нашли
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