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§ NG.kz
Работающие и живущие «в тени»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31810
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-премьер РК Ерболат Досаев недавно сообщил, что минфин и министерство труда и соцзащиты населения готовят законопроект, который призван установить госконтроль деятельности самостоятельно занятых работников. Их поставят на учет в налоговых органах.
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Бывалый
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 14.03.18 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дачник:
Это ты про сезон, а некоторые тут твердят за круглый год. Грибы свежие и ягоды.

Так они круглый год есть.
Просто я свежие ягоды не сильно охоч.
А в сезон беру потому что надо на варенье и много, а в сезон цена дешевле.
Считаю неразумным покупать свежую ягоду зимой для того чтобы сварить из нее варенье.
Цитата:
дачник:
В Москву летали за бананами и апельсинами. ЛЕТАЛИ, Карл!!!

Ну было такое в советские годы, да.
Кто летит в Москву, его нагружали заказами и он пер весь этот перегруз на себе как ишак, увешанный сумками с апельсинами...Цитата:
дачник:
В основном пластмассовый.

Почему пластмассовый?
В сезон продаются обычные не китайские яблоки с прекрасным вкусом.
А зимой - да, немного пропитанные консервантами для сохранности.
Ну так и ваши дачные до зимы не доживут и вы зимой свежими дачными никак не полакомитесь...
Цитата:
дачник:
Это ваше право, но зачем тогда голословно утверждать

Почему голословно?
Пахал я на этой даче в детско-юношеские годы, с родителями вместе, и отлично наблюдал как они упахивались на даче, будь она неладна...
Насмотрелся, не хочу я так...

56
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 14.03.18 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я уж лучше по дороге с работы зайду в магазин, куплю все необходимое, и потрачу вечер на отдых и восстановление сил после трудового дня...

Сяду у компа и буду неразумных сограждан (возможно и небескорыстно)вразумлять. А кто то на диванчике с пивасиком. Детишки тоже зависнут у гаджетов. А что? Здоровый образ жизни! Кто то пойдет в магазин и возьмет китайских помидорчиков и огурчиков, бананчиков, здоровая пища! Яблочки как на подбор все без черевоточинок, современные технологии, генная инженерия. Лежат милые хоть полгода и ничего им не делается! Цитата:
Бывалый:
нестись как угорелый на дачу чтобы там повпахивать на поливе/прополке/прочем до заката солнца, а затем вусмерть уставшим возвращаться к полуночи домой и до 3-4 часов утра обрабатывать собранный урожай (варить/солить/консервировать)?

А всё таки признайтесь честно, проходя мимо рынка где сидят бабушки с свежими огурчиками помидорчиками, лучком , нет нет да прикупите чего нибудь?) А ведь пройдет время и не будет бабушек и дедушек дачников(. И будет раздолье и изобилие китайских "экологичных" овощей и фруктов! ;-)

§ Мишаня
Re: Работающие и живущие «в тени»
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 14.03.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
56:
А всё таки признайтесь честно, проходя мимо рынка где сидят бабушки с свежими огурчиками помидорчиками, лучком , нет нет да прикупите чего нибудь?

Вопрос, конечно, интересный! Не знаю, как у вас со Складской, а вот история со мной в Екатеринбурге. Иду с товарищем - бабуси огурчики продают. Говорю, погодь - возьму домашние. А товарищ мне - вот из 10 бабок, лично знаю шесть - они у меня оптом на овощебазе товар берут. Будешь брать "домашние"???
Бабки сейчас ушлые.
Или вот пример. Соседи в июне (для нас июнь - это зеленая зима) снимают огурцы, выращенные из китайских семян и политые китайским гумном из пакетов с иероглифами. Причем сами ядят, еще и нам предлагают.
Так что зря вы про экологичность то, да и про то, что Цитата:
56:
пройдет время и не будет бабушек и дедушек дачников

Это время пройдет, когда смениться поколение и взрослые перестанут верить в сказки. Следующий раз спросите у бабулек, в каком обществе у нее участок, абонентскую книжку (или хотя бы сколько она платит за огород). Если свой дом - улицу, ну и т.д. Не стушуется - скорее всего свое, но и то....см. выше

[Исправлено: Мишаня, 14.03.2018 - 09:50]
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§ Victor Yang
Re: Работающие и живущие «в тени»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10431
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.03.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
А товарищ мне - вот из 10 бабок, лично знаю шесть - они у меня оптом на овощебазе товар берут. Будешь брать "домашние"???

Да, "бабуси" - это бренд. И всё чаще стали попадаться подделки.
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§ Vital
Re: Работающие и живущие «в тени»
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5418
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.03.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
56:

Я лично уже боюсь у этих бабулек че то покупать. Щас бабки комерцами стали. Иногда вижу что перекупила где то и продают. И еще не все с дачь продают. У нас куча частного сектора в городе, где растут ядовитые огурцы. Вобщем время смутное, надо быть во всем внимательным и бабкам меньше верить, не те они уже.
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Хохол
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 14.03.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А если она..
Ну это самое?

Жалко конечно если она того , это самое . У других желание нет покупать , такие соленья как у неё по вкусу больше ни где не встречал . А так найти именно домашнее , проблем нет , кто хочет тот всегда найдёт . Да и по цене , что то у Добринцоффа дороговато , я покупаю соленья по 400 тенге за 3х литровую банку . Правда пустую банку надо ворачивать .

§ Мишаня
Re: Работающие и живущие «в тени»
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 14.03.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да, "бабуси" - это бренд. И всё чаще стали попадаться подделки

Бренд уже не тот, да ))))
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§ Добринцофф
Re: Работающие и живущие «в тени»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5892
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.03.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да, "бабуси" - это бренд. И всё чаще стали попадаться подделки.

Деды тоже не отстают,покупают в магазине корейку,пишут на картонке "Сало домашнего копчения" накручивают 50% и получают неплохую прибавку к пенсии,молодцы ,зарабатывают и не ноют, что всё плохо и проезд подорожал.
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затоболец
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 14.03.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Деды тоже не отстают,покупают в магазине корейку,пишут на картонке "Сало домашнего копчения" накручивают 50% и получают неплохую прибавку к пенсии


сам придумал? молодец. сказочник.

ХХХ
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 14.03.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добринцофф черкни где арбузы с дыньками брал свежие и цену. Охото снох и детей побаловать на Наурыз.

Аноним
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 14.03.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
затоболец:
сам придумал? молодец. сказочник.

Ну а что тут сказочноо? Лохи покупают аж бегом, которые обмазку "жидким дымом" не могут отличить от настоящего домашнего копчения. Гаратские, в основном.

Бывалый
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 14.03.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
56:
А что? Здоровый образ жизни!

А пахота на даче до ломоты в спине - это здоровый образ жизни что-ли?
Напашутся такие ЗОЖ-евцы, а потом по невропатологам со своей больной спиной бегают...
Здоровый образ жизни в первую очередь подразумевает обеспечение организму полноценного отдыха после трудового дня.
А непрерывно пусть трактор пашет - он железный.
Цитата:
56:
А всё таки признайтесь честно, проходя мимо рынка где сидят бабушки с свежими огурчиками помидорчиками, лучком , нет нет да прикупите чего нибудь?)

Нет, не прикупаю.
Потому что все эти дачники, выращивающие на продажу, сыпят удобрений в грядки еще больше чем китайцы.
Да и какая может быть экологичность у продукта, выращенного на даче в черте города или близ нее?
Китайцы хоть в полях свое растят, подальше от автомобильных и промышленных выбросов, а эти ... слов нет...
Цитата:
Victor Yang:
Да, "бабуси" - это бренд. И всё чаще стали попадаться подделки.

"Бабуси-то - не настоящие!!!" (с) ИВ меняет профессию. ))))

§ Добринцофф
Re: Работающие и живущие «в тени»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5892
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.03.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:
Добринцофф черкни где арбузы с дыньками брал свежие и цену. Охото снох и детей побаловать на Наурыз.

Арбузы есть на ОРТ ,цену не помню,я их не брал только пробовал,на вкус отличные.
Дыни сегодня не видел,но к наурызу должны завезти.
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дачник
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 14.03.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Так они круглый год есть.

тоже пластмассовые, замороженные и непонятно какого вкуса и качества. Цитата:
Бывалый:
Кто летит в Москву

Да ну, прям летит и нагружали? Жжоте. Да и сказано было, там в другом тоне, что типа специально летали. А еще заодно везли на весь подъезд и коллег по работе -туалетную бумагу, польскую косметику, колбасу краковскую, корзинки, картинки, картонки и маленьких собачонок ( иногда котов). Вы больше глупостей таких не пишите.
Цитата:
Бывалый:
Пахал я на этой даче в детско-юношеские годы

Да что то слабо верится. Либо вы спекуляцией с дачи занимались.
А так, от силы 6 часов в неделю физический труд на даче ( говорю как оно есть на самом деле), всё остальное время приятный отдых.

дачник
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 14.03.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
по невропатологам со своей больной спиной бегают

Это от сидячего образа жизни бегают.
Цитата:
Бывалый:
пусть пашет

Судя по форуму, вы трактор и железобетонный.
Цитата:
Бывалый:
Потому что все эти дачники, выращивающие на продажу, сыпят удобрений в грядки еще больше чем китайцы.

Опять голословно. Или из опыта своего детско-юношеского?
Цитата:
Бывалый:
Китайцы хоть

Значит все же отдаете предпочтение китайскому.
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