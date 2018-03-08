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дачник:
Это ты про сезон, а некоторые тут твердят за круглый год. Грибы свежие и ягоды.
Так они круглый год есть.
Просто я свежие ягоды не сильно охоч.
А в сезон беру потому что надо на варенье и много, а в сезон цена дешевле.
Считаю неразумным покупать свежую ягоду зимой для того чтобы сварить из нее варенье.
Цитата:
дачник:
В Москву летали за бананами и апельсинами. ЛЕТАЛИ, Карл!!!
Ну было такое в советские годы, да.
Кто летит в Москву, его нагружали заказами и он пер весь этот перегруз на себе как ишак, увешанный сумками с апельсинами...Цитата:
дачник:
В основном пластмассовый.
Почему пластмассовый?
В сезон продаются обычные не китайские яблоки с прекрасным вкусом.
А зимой - да, немного пропитанные консервантами для сохранности.
Ну так и ваши дачные до зимы не доживут и вы зимой свежими дачными никак не полакомитесь...
Цитата:
дачник:
Это ваше право, но зачем тогда голословно утверждать
Почему голословно?
Пахал я на этой даче в детско-юношеские годы, с родителями вместе, и отлично наблюдал как они упахивались на даче, будь она неладна...
Насмотрелся, не хочу я так...