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Куратор темы: Валентин
ТАНОМИ
Re: Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 04.03.18 - 16:53
Комментарий удален модератором.

* Медный
Re: Про кириллицу и латиницу
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1901
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.03.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

есть дебаты данного субъекта с женщиной, по этому же поводу... он походу в школе с бывалым водился :lol:
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* Медный
Re: Про кириллицу и латиницу
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1901
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.03.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


снова наш любимец
:-)
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* Медный
Re: Про кириллицу и латиницу
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1901
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.03.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


денег для изучения казахского языка нет, мессир!
а английский в школах продвигают, курсы организуют, печатают метод. материалы - за спасибо? :-x

4000 экземпляров это успех "на безрыбьи" :oops:

Извиняюсь конечно, но дядька в конце сказал, что казахская культура в Казахстане, это культура "селюков" (считай дословно) :-x
я с ним не согласен

[Исправлено: Медный, 14.03.2018 - 20:04]
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Страница 68 из 68«1...666768
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