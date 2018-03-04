Медный Re: Про кириллицу и латиницу #1009





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Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:55



денег для изучения казахского языка нет, мессир!

а английский в школах продвигают, курсы организуют, печатают метод. материалы - за спасибо?



4000 экземпляров это успех "на безрыбьи"



Извиняюсь конечно, но дядька в конце сказал, что казахская культура в Казахстане, это культура "селюков" (считай дословно)

я с ним не согласен



[Исправлено: Медный, 14.03.2018 - 20:04]