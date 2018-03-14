112 Re: Жительницу Костаная судят по обвинению в убийстве сына #3





(Пользователи) Сообщений: 10117

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 15:10 Сажать конечно нужно по всей строгости..

Иначе каждая мать, нарожавшая детишек начнет их убивать только за то, что ей там не понравился взгляд у детишки..

И да, нужно воспитывать прежде всего.

Кто не хочет этого делать, всегда будут такие последствия..