Цитата: ваще:

крупные предприятия, нпз, недродобытчики, ... платят такие налоги,

что их за глаза хватит

Так вот это и есть рента с недр.

Та самая.

Цитата: Сергей:

Бывалый, видимо вы наивно полагаете, что бюджет страны состоит из налогов отчисляемых физическими лицами!

Как раз наоборот.

И не полагаю, а знаю.

Что он состоит из налогов физлиц процентов на 10, не более.

Загляните в приложение 1 к закону о бюджете.

Там есть раздел "Доходы".

В нем все поступления расписаны.

Цитата: Сергей:

Вы действительно считаете, что у нас медицина и образование бесплатна?!

Что значит считаете?

Вы за посещение врача в горбольнице платите?

Вы за койко-день в больнице платите?

И так далее.

Если б оно было все платно, вы бы плакали от невозможности все оплатить.

У вас бы денег на это не хватило.

Ибо это очень, очень дорого.