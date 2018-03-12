Бывалый Re: В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной... #17







Отправлено: - 09:39 Цитата: #вечнонедовольная:

получала 60 000. Пособие сейчас 17 000

Не сходится.

Вы меньше получали.

Ну или часть в конверте.

Если пособие 17000 на руки (из него еще пенсионка вычтена), то назначили вам 18900 примерно, что составляет 40% от начисляемой вам зарплаты за минусом вычтенной из нее пенсионки.

Стало быть средняя начисляемая вам зарплата за 2 года перед рождением была 47250 (это за минусом пенсионки), а на руки вы получали в среднем (минусуем подоходный) 42525.

Все остальное вы получали в конверте.

Ну что сказать... Час расплаты вас таки настиг.

Продолжайте работать за зарплату в конверте...

Цитата: #вечнонедовольная:

У меня красный диплом КГУ, а работы нормальной нет

Каждый сам кузнец своего счастья.

Значит такой вы спец, коль вас оценивают именно во столько и ни копейкой больше...