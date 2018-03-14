dandiv Re: Цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае обещают... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 545

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:33 Обычно во время проведения ярмарки и на базаре цены падают, так что может просто в это время на базар или складскую съездить? Зато толкучки бешеной не будет