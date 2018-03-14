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≡ Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31810
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 000 казахстанцев наотрез отказались участвовать в социальных программах по страхованию и пенсиям, лишь бы не раскрывать, работают они или безработные.
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осведомленный
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Если его выпустить на свободу

Одного выпустят, на его место другой придет. Что изменится?

Бывалый
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
дороги построили , как и все остальное, при СССР

Те дороги давно уже развалились.
Очнись и оглянись.
Цитата:
ваще:
учителя, врачи- опытные все оттуда

Счас учителям и врачам кто зарплату-то платит?
СССР?
А больницы кто строит/оборудует, капитально ремонтирует?
СССР?
Ты больной?

Бывалый
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
крупные предприятия, нпз, недродобытчики, ... платят такие налоги,
что их за глаза хватит

Так вот это и есть рента с недр.
Та самая.
Цитата:
Сергей:
Бывалый, видимо вы наивно полагаете, что бюджет страны состоит из налогов отчисляемых физическими лицами!

Как раз наоборот.
И не полагаю, а знаю.
Что он состоит из налогов физлиц процентов на 10, не более.
Загляните в приложение 1 к закону о бюджете.
Там есть раздел "Доходы".
В нем все поступления расписаны.
Цитата:
Сергей:
Вы действительно считаете, что у нас медицина и образование бесплатна?!

Что значит считаете?
Вы за посещение врача в горбольнице платите?
Вы за койко-день в больнице платите?
И так далее.
Если б оно было все платно, вы бы плакали от невозможности все оплатить.
У вас бы денег на это не хватило.
Ибо это очень, очень дорого.

Бывалый
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:
Одного выпустят, на его место другой придет. Что изменится?

На какое его место какой другой придет?
Тут же возмущаются что приходится содержать заключенных.
Стало быть чтобы их не содержать, нужно всех сидящих выпустить и новых не сажать.
Только это вам обойдется, пожалуй, на порядки дороже ))))
Я об этом.

ваще
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я сомневаюсь, что можно содержать всех бюджетников на наши налоги.


читай пост 11.
там найдешь ответ.
без гадания, твоих расчетов.

Гость
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда




Отправлено: 14.03.18 - 18:15
Комментарий проходит проверку.

Гость
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда




Отправлено: 14.03.18 - 18:19
Комментарий проходит проверку.

Гость
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда




Отправлено: 14.03.18 - 18:24
Комментарий проходит проверку.
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