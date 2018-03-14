NG.kz Цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае обещают такие же, как и на предыдущей



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:05 Торговля развернется в субботу, 17 марта, в здании выставочного зала ТОО «КазНИИМЭСХ». На ярмарку завезут 25 тонн мяса, более 20 тонн овощей и фруктов, 4 тонны полуфабрикатов, 7 тонн муки, 10 тонн сахара, более 180 000 штук яиц.

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