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§ NG.kz
Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО планируют в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31810
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Освобожденным условно-досрочно в Казахстане могут полностью запретить употреблять алкоголь. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании мажилиса.



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Бывалый
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Интересно... КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???

УДО-шники вроде каждый день отмечаться должны у участкового...
Если придет с запахом - отправят на экспертизу, а потом назад на зону...

Zanoza
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
УДО-шники вроде каждый день отмечаться должны у участкового...

Вот, же... святая простота.... маленький вы, Шо-ли???

Гость
Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО планируют в Казахстане




Отправлено: 14.03.18 - 18:13
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