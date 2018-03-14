|Цитата:
ваще:
крупные предприятия, нпз, недродобытчики, ... платят такие налоги,
что их за глаза хватит
Так вот это и есть рента с недр.
Та самая.
Цитата:
Сергей:
Бывалый, видимо вы наивно полагаете, что бюджет страны состоит из налогов отчисляемых физическими лицами!
Как раз наоборот.
И не полагаю, а знаю.
Что он состоит из налогов физлиц процентов на 10, не более.
Загляните в приложение 1 к закону о бюджете.
Там есть раздел "Доходы".
В нем все поступления расписаны.
Цитата:
Сергей:
Вы действительно считаете, что у нас медицина и образование бесплатна?!
Что значит считаете?
Вы за посещение врача в горбольнице платите?
Вы за койко-день в больнице платите?
И так далее.
Если б оно было все платно, вы бы плакали от невозможности все оплатить.
У вас бы денег на это не хватило.
Ибо это очень, очень дорого.