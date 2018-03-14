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≡ Участница проекта "Нужные деньги" Нурай Ерканаткызы будет слышать пение птиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Участница проекта "Нужные деньги" Нурай Ерканаткызы будет слышать пение птиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31810
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня утром Нурай получила возможность ощущать мир звуков во всей полноте. Пока это только возможность, ведь мозг еще должен адаптироваться к новым для него сигналам. Чтобы четко различать звуки человеческой речи, нужно пройти курсы занятий с логопедом.
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гостья
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как хорошо, когда людская отзывчивость и милосердие увенчиваются таким результатом! Счастья девочке!

Аноним
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в костанайском Центре слуха Gesundheit

Что-то в этом центре цены загибают. В Костанайском филиале "Радуги звуков" - цена 200 000 тнг за 1.
radugazvukov.ru/catalog/product/nitro-3mi
Потратил на гугление и звонок по телефону ровно 3 минуты. Та же история и с аппаратом Siemens Intuis 2P для Ясмины Назаровой - в "Радуге" он в 2 раза дешевле.

Бывалый
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Что-то в этом центре цены загибают.

А на этом и основаны все эти акции по сбору денег...
Хотите реально помочь - помогайте НЕ деньгами.

§ Victor Yang
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10429
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.03.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Хотите реально помочь - помогайте НЕ деньгами.

А как ты думаешь - много у нас людей могут самостоятельно выложить пусть даже 200 тыс на аппарат, чтобы помочь НЕ ДЕНЬГАМИ?
Профайл

1
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очень красивая и милая девочка!

Бывалый
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А как ты думаешь - много у нас людей могут самостоятельно выложить пусть даже 200 тыс на аппарат, чтобы помочь НЕ ДЕНЬГАМИ?

Вполне достаточно.
Я когда в частной фирме в Кустанае работал на рубеже веков, к шефу каждый день по 2-3 просителя заходили.
У всех то инвалид, то ребенок, то еще что-то подобное...
Пару-тройку раз в месяц деньги выделялись...
И не только к нему, знаю, ходили.
Пороги обивают часто.
И часто находят благотворителей.
Навскидку на порядок чаще, чем помогает проект "Нужные деньги".
Просто никто из этих коммерсов не пиарится на этом, в отличие от генерального спонсора этой затеи и редакции, вздернувшей носик...

Бывалый
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
И, да: там зачастую помогают на миллионы тенге, а не на жалкие 100-200 тыс...
Просто люди не делают из своей помощи шоу вселенского масштаба.
Помогают и все.
Молча.

Аноним
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
пусть даже 200 тыс на аппарат

Но ведь можно ещё кому-то помочь, сумма-то немалая.

§ Victor Yang
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10429
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.03.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Но ведь можно ещё кому-то помочь, сумма-то немалая.

Я там про другое говорил. И с вами согласен. Странно с ценами как-то.
Профайл

§ Victor Yang
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10429
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.03.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
к шефу каждый день по 2-3 просителя заходили.
У всех то инвалид, то ребенок, то еще что-то подобное...

Не у всех есть силы и время ходить и искать благотворителя. Это во-первых.
Во-вторых, обычные люди тоже могут хотеть помочь - почему бы и нет?
В-третьих, даже если это и играет на руку редакции, это также играет и на популяризацию благотворительности - что в этом плохого-то?
Ну а про тех, кому удалось помочь, я уже молчу.
Профайл

Бывалый
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не у всех есть силы и время ходить и искать благотворителя. Это во-первых.

Ну вот что мешает всем участникам этого долгоиграющего шоу искать и находить?
НИ-ЧЕ-ГО. (ну кроме лени)
Поверь мне.
У них и близко нет такой критичности в сроках, с которой порой приходили просители к моему шефу...
Там люди приходили спасать тех, кому внезапно жить оставалось считанные дни...
Цитата:
Victor Yang:
Во-вторых, обычные люди тоже могут хотеть помочь - почему бы и нет?

Для этого есть благотворительные фонды, которые набирают пулл нуждающихся, регулярно добывают деньги, и обладают куда большими финансовыми и организационными возможностями чтобы помочь...
Цитата:
Victor Yang:
В-третьих, даже если это и играет на руку редакции, это также играет и на популяризацию благотворительности - что в этом плохого-то?

Плохого - слишком большой пеар на этом.
Прям пяткой в грудь себя бьют что-де на них чуть-ли не мир держится.
И при этом они ни разу не популяризировали благотворительные фонды, которые оказывают людям куда больше помощи...
Тьфу.
Противно этот цырк наблюдать.

Жума
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наживаться на больных детей может только морально больные люди. Я не думаю что организация предоставляющиеся данной услуги завысили цену. Ведь деньги собирают всем миром? По этому и спрос может быть масштабным. Очень радует что "Наша газета" запускают такие проекты, помогают людям. Большой рахмет, низкий поклон Вам!
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