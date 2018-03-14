Цитата: Victor Yang:

Не у всех есть силы и время ходить и искать благотворителя. Это во-первых.

Ну вот что мешает всем участникам этого долгоиграющего шоу искать и находить?

НИ-ЧЕ-ГО. (ну кроме лени)

Поверь мне.

У них и близко нет такой критичности в сроках, с которой порой приходили просители к моему шефу...

Там люди приходили спасать тех, кому внезапно жить оставалось считанные дни...

Цитата: Victor Yang:

Во-вторых, обычные люди тоже могут хотеть помочь - почему бы и нет?

Для этого есть благотворительные фонды, которые набирают пулл нуждающихся, регулярно добывают деньги, и обладают куда большими финансовыми и организационными возможностями чтобы помочь...

Цитата: Victor Yang:

В-третьих, даже если это и играет на руку редакции, это также играет и на популяризацию благотворительности - что в этом плохого-то?

Плохого - слишком большой пеар на этом.

Прям пяткой в грудь себя бьют что-де на них чуть-ли не мир держится.

И при этом они ни разу не популяризировали благотворительные фонды, которые оказывают людям куда больше помощи...

Тьфу.

Противно этот цырк наблюдать.