|Цитата:
Victor Yang:
Не у всех есть силы и время ходить и искать благотворителя. Это во-первых.
Ну вот что мешает всем участникам этого долгоиграющего шоу искать и находить?
НИ-ЧЕ-ГО. (ну кроме лени)
Поверь мне.
У них и близко нет такой критичности в сроках, с которой порой приходили просители к моему шефу...
Там люди приходили спасать тех, кому внезапно жить оставалось считанные дни...
Цитата:
Victor Yang:
Во-вторых, обычные люди тоже могут хотеть помочь - почему бы и нет?
Для этого есть благотворительные фонды, которые набирают пулл нуждающихся, регулярно добывают деньги, и обладают куда большими финансовыми и организационными возможностями чтобы помочь...
Цитата:
Victor Yang:
В-третьих, даже если это и играет на руку редакции, это также играет и на популяризацию благотворительности - что в этом плохого-то?
Плохого - слишком большой пеар на этом.
Прям пяткой в грудь себя бьют что-де на них чуть-ли не мир держится.
И при этом они ни разу не популяризировали благотворительные фонды, которые оказывают людям куда больше помощи...
Тьфу.
Противно этот цырк наблюдать.