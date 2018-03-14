Цитата: Мишаня:

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Я забухал конечно по черному. Месяца два пил не просыхая,И вот я остался на улице Хотел устроиться на работу, работы нет не берут без паспорта Весь день брожу собираю бутылки вливаю в себя бухло и все больше ничего мне не надо.

(Сочинение на тему как я

да это видно по твоим судорожным взмахам руками