ваще Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял... #1







Отправлено: - 15:18 да отмените тогда вообще пенсии . как в Китае.

там правда госслужашие и военные получают пенсии .

ну и нас так сделайте.возни будет меньше.разговоров.

народу будет меньше. с голоду вымрут.

все к тому идет.

15000 тенге. им то пофигу, получая 600000-1000000..

это так для закваски..

тут другое такое для сравнения

///Содержание тюремных заключенных обходится Казахстану в кругленькую сумму. Более 600 тысяч тенге в год уходит на одного осужденного, а у нас их 48 тысяч человек. ///

данные 2013 года . на преступника государство тратит 50000 в месяц.

сейчас соответственно тысяч 70-80.

ну и...

пенсионер с 15000 и преступник , который убил, или украл 100 млрд тенге, с 80000.

и этому преступнику лет 20-40.

ну и где я здесь вижу государство?