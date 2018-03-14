NG.kz Участница проекта "Нужные деньги" Нурай Ерканаткызы будет слышать пение птиц



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31807

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:44 Сегодня утром Нурай получила возможность ощущать мир звуков во всей полноте. Пока это только возможность, ведь мозг еще должен адаптироваться к новым для него сигналам. Чтобы четко различать звуки человеческой речи, нужно пройти курсы занятий с логопедом.

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