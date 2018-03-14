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§ NG.kz
Участница проекта "Нужные деньги" Нурай Ерканаткызы будет слышать пение птиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31807
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня утром Нурай получила возможность ощущать мир звуков во всей полноте. Пока это только возможность, ведь мозг еще должен адаптироваться к новым для него сигналам. Чтобы четко различать звуки человеческой речи, нужно пройти курсы занятий с логопедом.
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гостья
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как хорошо, когда людская отзывчивость и милосердие увенчиваются таким результатом! Счастья девочке!

Аноним
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в костанайском Центре слуха Gesundheit

Что-то в этом центре цены загибают. В Костанайском филиале "Радуги звуков" - цена 200 000 тнг за 1.
radugazvukov.ru/catalog/product/nitro-3mi
Потратил на гугление и звонок по телефону ровно 3 минуты. Та же история и с аппаратом Siemens Intuis 2P для Ясмины Назаровой - в "Радуге" он в 2 раза дешевле.
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