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§ NG.kz
Жительницу Костаная судят по обвинению в убийстве сына
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31807
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25-летний Иван Казулин был найден мертвым в своей комнате. Отец Ивана решил, что у него случился сердечный приступ, вызвал скорую и полицию. Тело увезли. А через час полицейские задержали мать погибшего.
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Народный контроль
Re: Жительницу Костаная судят по обвинению в убийстве сына




Отправлено: 14.03.18 - 14:35
Комментарий удален модератором.

сергей кореец
Re: Жительницу Костаная судят по обвинению в убийстве сына




Отправлено: 14.03.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дайте год условно и все, это убийство при превышении пределов необходимой самообороны. кто же хотел его убивать специально то?

§ 112
Re: Жительницу Костаная судят по обвинению в убийстве сына
112


(Пользователи)
Сообщений: 10117
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.03.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сажать конечно нужно по всей строгости..
Иначе каждая мать, нарожавшая детишек начнет их убивать только за то, что ей там не понравился взгляд у детишки..
И да, нужно воспитывать прежде всего.
Кто не хочет этого делать, всегда будут такие последствия..
Профайл

жан жан
Re: Жительницу Костаная судят по обвинению в убийстве сына




Отправлено: 14.03.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сергей кореец:
дайте год условно

неа. Тут хотя бы 2-2,5 года реального срока (удо отдельная тема) как превышение обороны, но если она не настоит на обороне, то все 5-10 лет за умысел.

Бывалый
Re: Жительницу Костаная судят по обвинению в убийстве сына




Отправлено: 14.03.18 - 16:01
Комментарий удален модератором.

Гость
Жительницу Костаная судят по обвинению в убийстве сына




Отправлено: 14.03.18 - 16:35
Комментарий проходит проверку.
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