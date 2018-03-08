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§ NG.kz
Очень важно не упустить время
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31807
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
398 000 тенге - такая «некруглая» сумма поможет решить проблемы двух детей - Ясмины, впервые участвующей в «Нужных деньгах», и нашего давнего подопечного Мейрамбека. Девочка нуждается в слуховом аппарате за 240 000 тенге, а мальчику не хватает 158 000 на дорогу в Москву для прохождения реабилитации.
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Re: Очень важно не упустить время




Отправлено: 08.03.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Госорганам можно помочь девочке, оформив опекунство и пособие

§ Елена Пикельная
Re: Очень важно не упустить время
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 215
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 08.03.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня форумчанин elektron перевел для Мейрамбека 200 евро. Это половина требуемой суммы. Огромное спасибо!!!
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Читатель
Re: Очень важно не упустить время




Отправлено: 09.03.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ, прежде чем собирать деньги, вы бы договорились с тем же каспи кошелек, или др банком, где можно переводить деньги без комиссии. А то эти российские киви и яндекс, деньги имеют, помимо комиссии еще и за обмен тенге-рубль-тенге

123
Re: Очень важно не упустить время




Отправлено: 10.03.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электрон спасибо!!!

§ elektron
Re: Очень важно не упустить время
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 995
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.03.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:

Всегда чем могу. Не за что.
Профайл

§ Елена Пикельная
Re: Очень важно не упустить время
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 215
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 12.03.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только что в редакцию Сания-ханум принесла 10 000 тенге на слуховой аппарат для Ясмины. Спасибо!
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§ Елена Пикельная
Re: Очень важно не упустить время
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 215
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 13.03.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня обналичили перевод от форумчанина под ником elektron Получилось 78 600 тенге. Еще раз спасибо! Это очень существенная помощь для Мейрамбека.
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Модель
Re: Очень важно не упустить время




Отправлено: 13.03.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Елена, а какая модель аппарата необходима?

§ Елена Пикельная
Re: Очень важно не упустить время
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 215
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 14.03.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только что семья Сугуровых перечислила 20 000 тенге для Ясмины. Спасибо!
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§ elektron
Re: Очень важно не упустить время
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 995
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.03.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
могу предложить помощь в приобретении слухового аппарата, правда б/у за 200 евро. Но модели Intuis 2P

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/verkaufe-hoergeraet-siemens-intuis-2-p/798958663-236-4251

Или простые, как уилитель звука до 125 дБ

https://www.pearl.de/a-NX9094-5250.shtml?vid=917&wa_id=40&wa_num=3110&utm_source=googleps&utm_medium=cpc

https://www.pearl.de/a-NC9683-5250.shtml

Но могу выслать в течение недели.

[Исправлено: elektron, 14.03.2018 - 11:26]
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