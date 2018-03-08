Читатель Re: Очень важно не упустить время #3







Отправлено: - 15:49 НГ, прежде чем собирать деньги, вы бы договорились с тем же каспи кошелек, или др банком, где можно переводить деньги без комиссии. А то эти российские киви и яндекс, деньги имеют, помимо комиссии еще и за обмен тенге-рубль-тенге