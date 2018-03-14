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≡ Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31807
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 000 казахстанцев наотрез отказались участвовать в социальных программах по страхованию и пенсиям, лишь бы не раскрывать, работают они или безработные.
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ваще
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да отмените тогда вообще пенсии . как в Китае.
там правда госслужашие и военные получают пенсии .
ну и нас так сделайте.возни будет меньше.разговоров.
народу будет меньше. с голоду вымрут.
все к тому идет.
15000 тенге. им то пофигу, получая 600000-1000000..
это так для закваски..
тут другое такое для сравнения
///Содержание тюремных заключенных обходится Казахстану в кругленькую сумму. Более 600 тысяч тенге в год уходит на одного осужденного, а у нас их 48 тысяч человек. ///
данные 2013 года . на преступника государство тратит 50000 в месяц.
сейчас соответственно тысяч 70-80.
ну и...
пенсионер с 15000 и преступник , который убил, или украл 100 млрд тенге, с 80000.
и этому преступнику лет 20-40.
ну и где я здесь вижу государство?

ваще
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в продолжение.
может пенсионерам, по желанию конечно , признаться что они преступники,
и выплачивать им по 80000 т в месяц?

§ Валентин
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7319
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.03.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Мы даём защиту за счёт государства, работодателя и за счёт самого человека. Первая из названных главой государства инициатив – очень классная, шикарная, действенная. Но при этом опять условие: если человек не работал, у него нет отчислений. Так же? И если он придёт за ипотечным кредитованием, ему дадут кредит? Конечно, не дадут!


Хыхы
Предлагаю официально оформленным ИП попробовать сходить в банки за ипотекой :)
Можно даже ссылаться на министра труда, вдруг поможет!
Профайл

декаданс
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
,,официально найти себе работу и получить постоянный надёжный источник дохода.,,
... :lol: а где у нас постоянные и надежные источники дохода?будьте добры,напишите их адреса,явки и пароли... :lol: :lol: :lol:

ваще
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
есть такое понятие- рента.
//Доход с капитала, имущества или земли, не требующий от получателя предпринимательской деятельности.///

имея например имущество или деньги, человек получает средства к существованию.
не работая.
земля Казахстана, ее недра принадлежат каждому жителю страны.
и если государство сдало ее в аренду, получает доходы от продажи недр,
каждый житель страны имеет право получить свою долю.
и где эта доля, у кого она в кармане?
а тут нате 15000 , с барского плеча.
вот об этом надо говорить.
а не как все поголовно посадить на поводок. и привязать к будке.

Иолис
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ну запели, лет через 25, такой валюты как тенге уже не будет, возможно и самой страны.

пэтриот
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Порядка 30 000 заявлений написали, в которых отказались от мер государственной поддержки, "только не трогайте и не спрашивайте мой статус",

На ,,пенсию,, или дети или еще лучше ликвидность хорошая (детям наверное все равно помогать придется,пока они встанут на ноги - сам как говорится ...) . Остальное - мелочь , мираж. Детям с детства запрещать , что бы прям ,,под коркой,, - не курить и не пить особенно.

Бывалый
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
на преступника государство тратит 50000 в месяц.

Если его выпустить на свободу, то ты на него будешь тратить в разы больше ))))))
Цитата:
ваще:
и где эта доля, у кого она в кармане?

Она в бюджете, олух ты царя небесного...
Именно на эту долю тебе щас строят и ремонтируют дороги, платят зарплаты врачам, которые тебя лечат, учителям, которые учат твоих детей, полиции, которая тебя охраняет, и так далее.
Ты чо, наивно полагаешь что ты столько налогов со своей мизерной зарплаты платишь, чтобы позволять такие траты в государстве?
Ты серьезно?

§ 112
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10117
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.03.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Предлагаю официально оформленным ИП попробовать сходить в банки за ипотекой :)
Можно даже

У меня их две..
Остались которые..
Профайл
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