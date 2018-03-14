112 Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему... #34





(Пользователи) Сообщений: 10117

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 15:07 Беда с людишками в СССР была еще потому, что все хотели стать космонавтами, всем внушили по крайней мере так, что ничего плохого с ними не будет..

Помню помню это..

В результате бОльшая часть населения превратилась в бомжей и отойти до сих пор от этого не могут..

Потому что были совершенно не готовы к этому, потому что жестоко просчитались этим как сегодня образованием, которое один в один похоже на сегодняшнее северокорейское..