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≡ Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31807
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как выяснила «НГ», такая тема в новых методических пособиях для 7 класса действительно есть. Задание так и звучит: написать рассказ-повествование от лица бездомного с элементами рассуждения для блога в Интернете.
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шолом вам
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а темы "Я аким" нету случайно темы для сочинения?

Бомж - это возможность для всех.
Аким-для избраных.
Им и писать ничего не надо.

Читатель 1
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"это только в программе русского языка?" (#22) Тоже хотел задать этот вопрос))) Настораживает как-то однобокость.... (за такую тему в СССР пересажали бы весь минобразования и правильно сделали бы)

патриот
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы тоже не в восторге от такой темы... - призналась она. - В таком случае можно только оставить жалобу на сайте Министерства образования.
полнейший бред...можно было проигнорировать, и написать более позитивные сочинения...и никакая Астана, об этом не узнает... :-x узко мыслите, явно не соответствуете занимаемой должности...педагог называется..позор... :-x

Марат
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сами отдел образования говорят ЖАЛУЙТЕСЬ!!!)))) БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!!!!

§ 112
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10117
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.03.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Беда с людишками в СССР была еще потому, что все хотели стать космонавтами, всем внушили по крайней мере так, что ничего плохого с ними не будет..
Помню помню это..
В результате бОльшая часть населения превратилась в бомжей и отойти до сих пор от этого не могут..
Потому что были совершенно не готовы к этому, потому что жестоко просчитались этим как сегодня образованием, которое один в один похоже на сегодняшнее северокорейское..
Профайл

Бывалый
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 15:20
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сергей кореец:
бомж с дипломом о высшеим образовании

Фильм "БОМЖ" 2006 года не видели?
Посмотрите...
Обязательно посмотрите.

Бывалый
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Бывалый думает, что окунувшись, даже теоретически, в мир грязи, ребенок в будущем толерантно отнесется к бомжу? Что-то я глубоко сомневаюсь.

Сомневаешься потому что ты не способен сопереживать.
Проще говоря - деревянный ты.

Бывалый
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Потому Европа и вырождается

Да-да.
Капитализм загнивает.
))))))
Цитата:
Мишаня:
У меня знакомый уезжал в Канаду. Жил отлично, был мелкий бизнес. Но когда его дети пошли в первый класс, в котором как раз про "пид@рков" и лесби начались уроки - быстро смотал удочки, отправив семью назад, в РФ.

Это не он ли в Кыштовку возвращался? )))))))))))))))

сергей кореец
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Фильм "БОМЖ" 2006 года не видели?

не рассказывайте тут , сказочник, все знаем откуда у вас деньги!

ваще
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Да-да.
Капитализм загнивает.


ты это.
от сумы и от тюрьмы не зарекайся.
пословица есть такая.

хлопчик
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И не надо ограждать детей от реальности.
Пусть пишут на такую тему сочинения.

и пусть махнут для сугрева, не май месяц же, да войдут в образ, раз все равно надо готовить к "реальности", да?

Все просто
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 16:16
Комментарий удален модератором.
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