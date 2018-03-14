NG.kz «Открытая опасность». Трижды об одном колодце



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:19 Колодец на перекрестке ул. Баймагамбетова и Наримановской в Костанае попадает в поле зрения «Нашей Газеты»т уже в третий раз. Последний раз, этим летом, его закрыли. Но через полгода он вновь оказался открытым.

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