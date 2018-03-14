Цитата: Victor Yang:

Если по-тихому на кухне - никто и не проверит. А вот если при какой-нибудь шумихе в общественном месте попадётся - тут уже будут санкции.

Ну, тогда правильная формулировка такая: рекомендовать воздержаться от приёма алкогольных напитков ... и пр... а пока это звучит так :"""""""Освобожденным условно-досрочно в Казахстане могут полностью запретить употреблять алкоголь"""" БОльшую глупость и не придумать! У нас запрет продавать спиртное детям до 16 лет НЕ РАБОТАЕТ. А тут, товарищи многоопытные уже. Пить нельзя, курить- колоться начнут(((